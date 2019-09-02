سعودي يراقص الثعابين يصف إحساسه بعد أول لدغة

2019-09-02

متابعات الخليج 365 - الرياض

بعض المهن تحمل مخاطرة، ومجازفة، لكن هذه المجازفة والخطورة تظل دون المستوى إذا ما قورنت بالمخاطر المرتبطة بمهنة ترويض الزواحف السامة.

الشاب السعودي نايف المالكي، أحد المواطنين الذين أتقنوا مهنة ترويض الثعابين والأفاعي كشف في حوار له مع العربية نت جانبًا من حياته اليومية وكيف شعر بعدما تعرض للدغ من قبل أحد الثعابين.

هواية الطفولة

ويقول نايف: “أربي الثعابين السامة منذ صغري.. تعايشت معها، وأصبحت لدي خبرة تراكمية مع الأيام”.

وأضاف: “أهوى صيد الثعابين والتعمق فيها، فأنا شغوف في التعرف على أنواعها ودراستها، وطريقة عيش كل نوع منها، سواء أكانت سامة أو غير سامة، فهي كائنات جميلة صديقة للطبيعة، وأمارس هوايتي منذ 20 عامًا”.

صديق الكوبرا العربية

وحول ترويض الثعابين والأفاعي قال: “لا يتجاوب إلا الكوبرا العربية، حيث لها سمات وصفات تختلف عن باقي الثعابين، وأبرزها الوقوف بنصف جسمها عبر فرد القلنسوة، مما يعطيها هيبة وتخويفًا وتحذيرًا، ومعظم حركاتها تكون دفاعية، لذا يجب عند ترويضها التلاعب والتمايل بأسلوبها الراقص أمامها ومحاولة إرهاقها حتى تبدأ بالتعب والإرهاق، وتفقد قوتها وعزتها، فتبدأ بالانهزام أمام الشخص”.

Advertisements

العلم والخبرة

وأبان المالكي، ليس هناك ترويض بمعناه المجرد إنما معلومات وثقافة وخبرة يعتمد عليها الهاوي في تفادي لدغاتها، وكل نوع له طريقته وحركات معينة يستجيب لها أو معها من وحي الفطرة، فهي لا تعرف المروض أو غيره إنما تستجيب للحركات فقط، ومن يتعامل مع الثعابين يكون ذا علم وخبرة وتعمق في هذا المجال، كي يعرف كيف يتعامل معها، ودون توفر هذي الصفات فالهاوي سوف يلقى حتفه في يوم ما.

غياب الأمومة

وأوضح: “الثعابين بشكل عام كائنات حية غير اجتماعية حتى فيما بينها، فهي تجتمع في فترة التزاوج لسويعات وتتفرق، فليس لديها أمومة، فالأم تضع البيض وتنتظره حتى يفقس وتغادر، وتتركهم يعتمدون على أنفسهم”.

وذكر بأن الأنواع غير السامة هي الثعبان الصخري وأبو سيور والمتوجه وورقي الأنف وأبو عيون، أما السامة فهي الأسود الخبيث والكوبرا العربية وأفعى السجاد الشرقي وأم جنيب الصحراوية والصل الأسود، أما العقارب فأنواعها كثيرة قرابة ١٥٠٠ نوع منها ٥٠ تقريبًا سامة.

قصة الأفعى الرقطاء

وأكمل حديثه: تعرضت للكثير من المتاعب والمواقف الخطرة، ولعل أخطرها عندما لدغتني أفعى السجاد الشرقي أو كما تسمى الرقطاء فحينها رأيت شريط حياتي يعاد أمامي، وشعرت أنها نهايتي لولا لطف الله، فقد أسعفني أحد أصدقائي وتلقيت العناية الطبية “.