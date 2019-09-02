49 فنانًا وفنانة يتنافسون بـ 98 عملًا فنيًا بمعرض جسفت الجبيل

2019-09-02

متابعات الخليج 365 - محمد الغبيشي - الجبيل

تستعد الجمعية السعودية للفنون التشكيلية (جسفت) فرع الجبيل، بالتعاون مع نادي الجبيل الرياضي، لإطلاق معرض جسفت الجبيل التشكيلي الأول لعام ٢٠١٩م، تحت رعاية محافظ الجبيل عبدالله العسكر، وذلك في الفترة من 12 إلى 15 سبتمبر، بمقر نادي الجبيل.

ويشارك في المعرض 49 فنانًا بـ 98 عملًا فنيًا، تشمل لوحات تشكيلية يغلب عليها تنوع الأساليب الفنية والمدارس، وأعمال فوتوغرافية، ومنحوتات خشبية، إضافة لوجود فعاليات مصاحبة للمعرض منها محاضرة فنية للفنانة التشكيلية شعاع الدوسري، وورش تدريبية لمرسم جسفت وحوار فني للفنانين.

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ويُعد المعرض أول خطوات الجمعية لإطلاق أنشطتها في الجبيل، حيث تقدم من خلاله منصة تفاعلية تمكن الزوار من تجربة الرسم، إضافة إلى وجود فريق من أعضاء الجمعية للترجمة باللغة الإنجليزية لاستقبال الزوار من الجنسيات الغير عربية وتعريفهم بالمعرض.

بدورها أكدت مدير جسفت الجبيل نادية العتيبي أن المعرض هو إعلان لتدشين برامج وأنشطة الجمعية رسميًا، والمضي نحو تعزيز دورها وأهدافها في تحقيق تنمية مستدامة للحركة التشكيلية في مدينة الجبيل، مضيفه بأن المعرض يتضمن مشاركات فنية متنوعة لفنانين تشكيليين ومصورين فوتوغرافيين من السعودية ومصر والأردن وفلسطين وباكستان، جميعهم من أعضاء الجمعية.

وقدمت العتيبي شكرها لنادي الجبيل الرياضي على تعاونه ودعمه لاحتضان معرض جسفت الجبيل التشكيلي الأول، والدعم الذي قدمه عدد من الشركات الراعية على رأسها شركة ساتورب “الراعي الرسمي”، وذلك لتمكين الجمعية من دعم وإبراز المواهب الفنية، وخلق آفاق إبداعية لأنشطتها المختلفة والتي تستهدف النهوض بمختلف الفنون التشكيلية في مدينة الجبيل.