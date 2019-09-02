ياسر الرميان رئيسًا لمجلس إدارة أرامكو خلفًا لـ الفالح

متابعات الخليج 365 - الرياض

تم تعيين ياسر الرميان، رئيس صندوق الاستثمارات العامة، رئيسًا لمجلس إدارة شركة أرامكو، ليحل محل وزير الطاقة خالد الفالح.

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ويأتي تعيين الرميان كجزء من استعدادات المملكة لبيع جزء من أسهم أرامكو السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم بحسب وكالة بلومبيرج.

والرميان هو محافظ صندوق الاستثمار العام، ويقود عملية تحويل الصندوق من شركة قابضة محلية إلى واحد من أكبر المستثمرين في شركات التكنولوجيا العالمية الناشئة.

وحصل الصندوق على حصص في شركة Tesla لتصنيع السيارات الكهربائية، وشركة Uber Technologies Inc للنقل التشاركي، والتزم بمبلغ 45 مليار دولار لصندوق التكنولوجيا SoftBank Group Corp.