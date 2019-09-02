2019-09-02

بعد 45 عامًا من التلوث.. كورنيش جدة يودع آخر المداخن

متابعات الخليج 365 - جدة

أخيرًا أوفت المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، بوعودها المتكررة لأهالي جدة بإطفاء المداخن الأربع التي دأبت على تلويث هواء عروس البحر على مدى 45 عامًا.

Advertisements

وستودّع جدة مساء اليوم، آخر مدخنتين على الكورنيش كان من المقرر إغلاقهما في فبراير 2020 وبتوجيه من وزير البيئة والمياه والزراعة، ليتم إغلاق المحطة البخارية وتتوقف معها سحب الأدخنة التي كانت تنفثها في الأجواء.

وكانت تحلية المياه أغلقت في 2015 مدخنتين في المرحلة الثالثة من المداخن تمهيدًا لخروجها النهائي من منظومة عمل المؤسسة، وإحلال محطة جدة للتناضح العكسي بديلة عنها في الإنتاج والذي تحقق لاحقًا من خلال عمل محطات للتحلية في رابغ والشعيبة.