الان تتابع “الأمر بالمعروف” بالرياض يبدأ خطته الميدانية تزامنا مع بداية العام الدراسي والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر قبل 40 دقيقة - 8:50 م, 2 سبتمبر 2019 م التعليقات: 0 بدأ فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة الرياض تطبيق خطته الميدانية بجولات على المدارس والمجمعات التعليمية تزامناً مع بدء العام الدراسي لهذا العام 1441. وبين مدير عام فرع الرئاسة العامة بمنطقة الرياض الشيخ خالد بن عبدالله العسيري أنه بناء على توجيهات الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبد الله السند تم إعداد خطة العمل المنظمة لسير العمل الميداني والتوعوي تزامناً مع بداية العام الدراسي لإبراز الحضور الميداني في الصباح الباكر وعند انصراف الطلاب والطالبات بالتعاون مع الجهات المعنية؛

كما تتضمن الخطة أهمية التأكيد على توعية المجتمع بكافة شرائحه وذلك من خلال ما يتم توزيعه من مواد توعوية وبذل النصح والإرشاد بالحكمة والموعظة الحسنة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر “الأمر بالمعروف” بالرياض يبدأ خطته الميدانية تزامنا مع بداية العام الدراسي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوئام وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.