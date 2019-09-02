هيئة الترفيه توضح حقيقة “فاعليات عالمية” بموسم الرياض.. وتحذر من المعلومات المغلوطة

جدة - عمرو شويل متابعات - الخليج 365

أوضحت الهيئة العامة للترفيه، الاثنين، حقيقة ما تم تداوله مؤخرا في وسائل التواصل الاجتماعي بشأن الفاعليات العالمية التي سيستضيفها موسم الرياض.

ونفت الهيئة ما تم تداوله في هذا الخصوص، وأكدت أنه سيتم الإعلان عن برنامج الموسم وكافة التفاصيل في وقت لاحق.

وأهابت الهيئة بالجميع تحري الدقة في تداول مثل هذه المعلومات واستقائها من مصادرها الرسمية من خلال ما تنشره الهيئة بشكل رسمي في وسائل الإعلام أو منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بها.