الان تتابع هيئة الترفيه توضح حقيقة “فاعليات عالمية” بموسم الرياض.. وتحذر من المعلومات المغلوطة والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل متابعات - الخليج 365
أوضحت الهيئة العامة للترفيه، الاثنين، حقيقة ما تم تداوله مؤخرا في وسائل التواصل الاجتماعي بشأن الفاعليات العالمية التي سيستضيفها موسم الرياض.
ونفت الهيئة ما تم تداوله في هذا الخصوص، وأكدت أنه سيتم الإعلان عن برنامج الموسم وكافة التفاصيل في وقت لاحق.
وأهابت الهيئة بالجميع تحري الدقة في تداول مثل هذه المعلومات واستقائها من مصادرها الرسمية من خلال ما تنشره الهيئة بشكل رسمي في وسائل الإعلام أو منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بها.
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