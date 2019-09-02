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سلطان بن سلمان يبحث مع السفير الأمريكي سبل تطوير الشراكة في مجالات الفضاء

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الان تتابع سلطان بن سلمان يبحث مع السفير الأمريكي سبل تطوير الشراكة في مجالات الفضاء والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر قبل 31 دقيقة - 8:58 م, 2 سبتمبر 2019 م

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استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس مجلس إدارة الهيئة للفضاء في الرياض اليوم سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى المملكة جون أبي زيد.

وجرى خلال الاستقبال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل تطوير الشراكة الاستراتيجية في مجالات الفضاء، والإفادة من التجربة الأمريكية في مراحل إعداد الاستراتيجية الوطنية للفضاء التي تعمل عليها الهيئة حاليا.

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