معلم جدة منقذ الحي من كارثة يحكي تفاصيل الحادث

جدة - عمرو شويل جدة - الخليج 365

مقطع فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي قيل إنه لشخص أنقذ أحد أحياء جدة من كارثة كانت ستقع بسبب حريق كبير.

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وقال المعلقون على الفيديو أن الشخص الذي ظهر في الفيديو يضحي بنفسه من أجل إطفاء الحريق المندلع في الحي بجوار إحدى المدارس والذي كان من الممكن أن ينتقل إلى أجزاء من المنازل لولا تدخله، يدعى خالد الحذيفي ويعمل معلما.

المعلم خالد، كما أظهر الفيديو، أبعد السيارة المحترقة سريعا عن المنازل في وسط الطريق عن طريق سيارته ثم لبث في إطفاء الحريق، وسط تواجد آخرين يحذرونه من الاقتراب.

وفي التفاصيل، قال خالد في تصريحات صحفية، إن ماسا كهربائيا أدى إلى اشتعال السيارة بالقرب من نادي الحي، أنا وزملائي هرولنا بسرعة ناحية الحريق وحاولنا السيطرة عليه، والدفاع المدني وصل إلينا في وقت قياسي تقريبا 4 دقائق.