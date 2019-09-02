الان تتابع الفالح: تعيين ياسر الرميان رئيسا لأرامكو خطوة مهمة لإعداد الشركة للطرح العام والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر قبل ساعتين - 7:50 م, 2 سبتمبر 2019 م التعليقات: 0 هنأ وزير الطاقة خالد الفالح، ياسر بن عثمان الرميان، محافظ صندوق الاستثمارات العامة، بمناسبة تعيينه رئيسًا لمجلس إدارة أرامكو السعودية. وكتب على تويتر: “تأتي كخطوة مهمة لإعداد الشركة للطرح العام، راجيًا له كل التوفيق والنجاح”.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الفالح: تعيين ياسر الرميان رئيسا لأرامكو خطوة مهمة لإعداد الشركة للطرح العام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوئام وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.