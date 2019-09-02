الان تتابع الأرصاد: هطول أمطار رعدية على هذه المناطق بالمملكة غدا والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365
أعلنت الهيئة العامة للأرصاد حماية البيئة، عن توقعاتها لطقس غد الثلاثاء 4/ 1/ 1441 هجريا الموافق 3 سبتمبر 2019، قائلة إنه يتوقع هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مرتفعات جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة.
وشملت التوقعات، أن تكون السماء غائمة إلى غائمة جزئيًا على غرب ووسط المملكة، كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على مناطق الشرقية، الرياض، نجران، والأجزاء الساحلية الغربية والشمالية الغربية من البحر الأحمر.
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