هيئة المحاسبين القانونيين تعلن عن 30 وظيفة شاغرة للسعوديين من الجنسين

منذ قليل طرحت هيئة المحاسبين القانونيين على موقعها الإلكتروني الرسمي، مجموعة من الوظائف للسعوديين من الجنسين تُقدر بـ 30 وظيفة من حملة البكالوريوس، وذلك للعمل في إحدى الشركات المتعاقدة مع الهيئة وهي شركة الدكتور محمد العمري وشركاه، ونوهت الهيئة إلى أن الوظائف إدارية وفي مدينة الرياض، وذلك حتى يتعرف المتقدمين للوظيفة قبل التقديم على أماكن العمل، وقد أوضحت الهيئة أيضًا نوعيات الوظائف المطلوبة وعدد كل منها.

وظائف هيئة المحاسبين القانونيين

تطلب الهيئة من خلال موقعها عدد 5 وظائف مدير مراجعة وهي للرجال فقط، و15 وظيفة مراجع رئيسي للجنسين، وكذلك 10 أماكن شاغرة في وظيفة مشرف مراجعة، وهي أيضًا متاحة للرجال والنساء، وأضافت الهيئة أن التقديم لتلك الوظائف الشاغرة متاح من خلال موقعها من اليوم الإثنين الموافق 2 سبتمبر، وحتى 30 نوفمير 2019 أي لمدة شهرين تقريبًا.

هذا ويوجد أيضًا عدة وظائف أخرى متاحة من خلال الموقع وهي مدقق حسابات، ويتواجد له أماكن شاغرة في عدة مدن وليست في الرياض فقط، كذلك ويمكن التقديم لتلك الوظائف من خلال هذا الرابط هنا.

جدير بالذكر أن هيئة المحاسبين القانونيين سبق وقد فرضت في الفترة الأخيرة مجموعة من الشروط والمواصفات، الواجب توافرها في كل من سوف يعمل بمهن المحاسبة والمراجعة في المملكة العربية السعودية من الوافدين، وأبرزها هو التسجيل في موقع الهيئة، وكتابة البيانات الخاصة بالوافد في إطار سعيها لتكوين قاعدة بيانات كاملة للعاملين بالمحاسبة في المملكة.