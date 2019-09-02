شركة هرفي تعلن عن وظائف خالية للجنسين من السعوديين والتقديم الآن

أعلنت شركة هرفي منذ قليل عن وظائف خالية للسعوديين من الجنسين بعدد 20 وظيفة، وبراتب شهري مقداره 4375 ريال سعودي بالإضافة إلى 500 ريال بدلات، وطرحت الشركة تلك الوظائف بالتعاون مع برنامج دعم التوظيف التابع لصندوق تنمية المهارات البشرية، والذي يحرص وفقًا لتوجيهات الحكومة السعودية على توفير وظائف للمواطنين، سواء للرجال أو النساء في جميع التخصصات والمجالات، والحاصلين على مؤهلات مختلفة سواء دبلوم أو ثانوية عامة أو جامعي، أو أعلى من ذلك مثل الدراسات العليا.

وظائف شركة هرفي

وشروط الوظائف المطلوبة هو أن يكون المتقدم حاصل على الشهادة الثانوية، ويحمل الجنسية السعودية، وأن يكون لديه مستوى متوسط في اللغة الإنجليزية، ومهارات في التواصل، حيث أنه سوف يتعامل مع الجمهور، وأن يجتاز المقابلة الشخصية التي سوف يتم عقدها للتأكد من توفر تلك الشروط في المتقدم للوظيفة.

وسوف يكون الدور المنوط به هو توفير معلومات للعملاء من حيث الخدمات التي سوف تُقدم لهم، وكذلك المنتجات والتعامل مع المشكلات سواء بحلها أو بتصعيدها لمسئولين أكبر لاتخاذ قرارات بشأنها، وفي ذات الوقت محاولة اتخاذ إجراءات وتدابير استباقية لمنع وقوع أي مشكلات قد تؤدي إلى عرقلة العمل.

هذا وسوف يتم فتح باب التقديم لـ وظائف هرفي من خلال الرابط السابق، حيث يمكن التسجيل بكتابة البيانات المطلوبة وذلك بدءًا من اليوم الإثنين الموافق 3 محرم لعام 1441 هجرية.