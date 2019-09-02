9 آلاف متدرب ومتدربة بتقنيات حائل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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انتظم 9 آلاف متدرب ومتدربة بمختلف المراحل بالمنشآت التدريبية التابعة للإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة حائل، وذلك مع بدء العام التدريبي الجديد بعد استعدادات وتجهيزات قدمتها المنشآت التدريبية ودعم من إدارة التدريب بالمنطقة بجميع أقسامها ووحداتها.
وتابع مدير إدارة التدريب التقني والمهني بالمنطقة المهندس مشعل التميمي عملية انطلاق العام التدريبي الجديد من خلال زياراته الميدانية، اطمأن خلالها على سير العملية التدريبية ومدى جاهزية الكليات التقنية للبنين والبنات والمعاهد الصناعية الثانوية بالمنطقة.
فيما وقفت قيادات المنشآت التدريبية ووكلاء ورؤساء الأقسام ميدانيا على جميع الأقسام التدريبية في منشآتهم لضمان سير العملية التدريبية وفق المخطط له.
وأوضح التميمي أن فريق الجودة في الإدارة يسجل زيارات ميدانية خلال هذا الأسبوع لجميع المنشآت التدريبية بالمنطقة لمتابعة جودة التدريب والأداء، مؤكدا أن انتظام المتدربين والمتدربات بالمنشآت التدريبية هذا اليوم جاء بنسب مرتفعة تبشر بعام تدريبي مليء بالنشاط والتفوق والتميز.
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