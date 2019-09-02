معهد الحرم المكي يوزع مقررات العام الدراسي الجديد

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أنهى معهد الحرم المكي الشريف استعداداته المبكرة لبدء العام الدراسي الجديد 1441هـ، حيث جند جميع الإمكانات والكوادر البشرية.

واستعدت إدارة المعهد مبكرا للعام الدراسي من خلال إعداد الجداول وتوزيعها وفق احتياج جميع الأقسام واعتماد الخطط الفصلية والتشغيلية لها، إضافة لتوفير التجهيزات الدراسية اللازمة والوسائل التعليمية المختلفة، والتأكد من طباعة وتوزيع وتسليم المقررات الدراسية.

وأوضح مدير المعهد صالح السلمي، أن المعهد جهز كوادره من إداريين ومعلمين ومشرفين لاستقبال الطلاب لبدء عام دراسي جديد مليء بالجد والاجتهاد.