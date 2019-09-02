طالب طيران يهبط بالطائرة بعد وفاة معلمه جوا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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حظي طالب طيران بإشادة كبيرة في أول طلعة جوية له لهبوطه بنجاح بطائرة خفيفة، بعدما توفي معلمه أثناء تحليقهما في الجو فوق مطار في ولاية أستراليا الغربية.
ونشر تسجيل صوتي أمس للمتدرب ماكس سيلفستر وهو يتحدث مع برج المراقبة الجوية في مطار جانداكوت في الضواحي الجنوبية لمدينة بيرث.
وهبط المتدرب بطائرة من طراز سيسنا بشكل يقترب من درجة الامتياز، وأوقفها في مكان بعيد عن المدرج الرئيس رغم أن عربات الطوارئ هرعت للمكان لتقديم المساعدة.
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