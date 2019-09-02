ديك شرس يقتل مسنة خلال جمعها البيض

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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تسبب ديك في قتل امرأة مسنة خلال جمعها البيض بمزرعتها بجنوب أستراليا، وفقا لما ذكره طبيب أمس.

وقال روجر بيارد أستاذ علم الأمراض بجامعة أديلايد في تقرير طبي: «إن المرأة 76 عاما توجهت إلى حظيرة دواجن بمزرعتها الريفية، عندما هاجمها ديك شرس ونقرها في أسفل ساقها، مما تسبب بإصابتها بنزيف بأوردتها المتمددة، وسقوطها على الأرض.

وأضاف بيارد في تصريحات لهيئة الإذاعة الأسترالية (إي بي سي) أنه من المهم إدراك خطورة تمدد الأوردة (دوالي الساقين)، وقال: «إن هذا الحادث يدفعنا إلى إدراك مدى الخطورة التي تعرضت لها المرأة المسنة، بسبب إصابتها بدوالي الساقين».