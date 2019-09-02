معرض ألماني يفاجئ الزوار بصور حذفها أصحابها من جوالاتهم

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - برلين

فاجأ معرض ألماني في شتوتجارت بعنوان «لا شيء يفقد في الأرقام» عددا من الزوار بمجموعة من الصور والمقاطع التي اعتقدوا أنهم حذفوها من جوالاتهم.

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واشترى الفنانان فيليكس جيرنر ورومانو دوداس البالغان 28 عاما من العمر وهما من شتوتجارت بألمانيا، 31 بطاقة ذاكرة من مختلف أنحاء العالم كان يفترض أنها فارغة. ثم استخدما برنامجا عاديا لاستعادة البيانات وملفات النصوص ومقاطع الفيديو. ومن بين ما تمت استعادته صور التقطت في العطلات وصور لرحلة جوية وحريق في قرية صحراوية.

وأقر جيرنر وهو مصور فوتوجرافي مقيم حاليا بلندن، أنه من الناحية القضائية يعد عرض الصور»منطقة رمادية». ويضيف: «لكننا نريد صدم الزوار ومواجهتهم بالواقع. وجذب الانتباه إلى الثغرات الأمنية». ويقول إن المشكلة تصبح مرئية فقط عندما يتم تعليقها فعليا على الحائط أمام الأشخاص.

ويضيف دوداس الذي يقيم في برلين «يمكننا أيضا تعليق بيانات البطاقة الائتمانية المحذوفة. يجب أن يعي الأشخاص هذا».