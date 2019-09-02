مخيتريان وكالينيتش إلى روما

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - روما

أكد نادي روما الإيطالي أمس وصول اللاعب هنريك مخيتريان الذي بات بصدد التعاقد مع النادي قادما من أرسنال الإنجليزي، وذلك قبل ساعات من غلق سوق الانتقالات الصيفية.

ونشر النادي على حسابه في تويتر صورا للاعب خط الوسط المهاجم الأرميني الدولي لدى وصوله إلى مطار العاصمة الإيطالية. ويتردد أن اللاعب سينضم إلى روما على سبيل الإعارة.

كذلك نشر روما صورا للمهاجم الكرواتي نيكولا كالينيتش الذي ينتظر انضمامه للفريق قادما من أتلتيكو مدريد الإسباني، علما أنه سبق له اللعب في إيطاليا لفريقي فيورنتينا وميلان.