«مشهور الخالدية» يحقق كأس رئيس الإمارات

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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حقق الجواد «مشهور الخالدية» العائد لمربط عذبة لمالكه الأمير عبدالعزيز بن أحمد، كأس رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة المخصص للجياد العربية الأصيلة، في الشوط الذي بلغت مسافته «ميل» بميدان بادن بادن في ألمانيا.

وهي المرة الثانية على التوالي في هذا الموسم التي يحقق فيها الجواد هذه الكأس مسجلا انتصاره الخامس في سجله السباقي.