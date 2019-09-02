دورة لحكام اليد المستجدين بتبوك

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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تنظم لجنة الحكام بالاتحاد السعودي لكرة اليد بالتعاون مع معهد إعداد القادة، دورة للحكام المستجدين بمدينة تبوك خلال الفترة من 29 سبتمبر حتى 8 أكتوبر المقبل.

وأوضحت اللجنة أنه يشترط على المتقدم للتسجيل في الدورة أن يكون سعودي الجنسية، وألا يقل مؤهله العلمي عن الثانوية العامة أو ما يعادلها، وأن يكون حسن السيرة والسلوك، وأن يكون قد مارس اللعبة في الأندية أو الهيئات أو المدارس أو الكليات الرياضية، وألا يقل عمره عن 17 عاما كحد أدنى ولا يزيد عن 32 عاما كحد أقصى، إضافة إلى ما ورد في الفقرة (3/2) فإنه يجوز خفض المؤهل الدراسي إلى الكفاءة المتوسطة أو ما يعادلها كحد أدنى ويمدد السن إلى 35 عاما كحد أقصى للاعبين الذين سبق لهم تمثيل أنديتهم في نفس اللعبة على مستوى الفريق الأول لفترات مناسبة بموجب شهادة من النادي معتمدة من مكتب الهيئة العامة للرياضة بالمنطقة التابع لها المرشح، وأن يجتاز المتقدم الكشف الطبي.