الصين: مظاهرات هونج كونج عنيفة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - بكين قال المتحدث باسم الخارجية الصينية جينج شوانج أمس، إن الأحداث التي تشهدها هونج كونج» تجاوزت بالكامل نطاق حرية المظاهرات» وتحولت» لأعمال عنف شديدة». وأضاف أن المظاهرات الأخيرة تحدت حكم القانون والنظام الاجتماعي في هونج كونج، كما أنها تهدد سلامة المدنيين وتهدد بقوة مبدأ «دولة واحدة ونظامان». وأوضح أن بكين تدعم الرئيسة التنفيذية لهونج كونج كاري لام في حكمها وفقا للقانون، كما تدعم شرطة المدينة في جهودها لاستعادة النظام.



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