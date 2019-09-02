إسرائيل تهدم مسجدا في الخليل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واس _ الخليل هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي أمس مسجدا في منطقة خلة جبل جوهر بالخليل. وأفادت مصادر محلية وشهود عيان بأن قوات الاحتلال ترافقها آليات ثقيلة هدمت مسجد الأمة. وقال مدير أوقاف الخليل جمال أبوعرام إن عملية الهدم جاءت بشكل مفاجئ ودون سابق إنذار، وأتت على كامل البناء، ومن ضمنها بئر مياه للمسجد.



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