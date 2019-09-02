سحب 32 سيارة خربة من شوارع عسير

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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سحبت أمانة منطقة عسير وبلدياتها 32 سيارة خربة في مواقع متفرقة خلال الشهر الماضي ضمن جهودها لمعالجة الأسباب المشوهة للمظهر العام وإصلاح اللوحات الإرشادية ومعالجة الحفر بالطرقات، وذلك ضمن مبادرة معالجة التشوه البصري.

وأوضح أمين المنطقة الدكتور وليد الحميدي في بيانه أمس أن خلال الشهر الماضي جرى إصلاح 156 لوحة إرشادية ومعالجة 3 آلاف م2 من حفر الشوارع، إلى جانب معالجة 734 حاوية نظافة داخل الأحياء، وإصلاح 565 عمود إنارة وتنسيق وزراعة 6.608 أشجار، إضافة إلى إعادة تأهيل 24.197 م2 من الحدائق، و896 م2 من ملاعب الأطفال وطمس 2.464 م2 من الكتابات المشوهة للمظهر العام.

وأشار إلى أن المبادرة تهدف إلى القضاء على مسببات التشوه البصري، وتعزيز الوعي والسلوك الحضاري، والمشاركة المجتمعية بأهمية المحافظة على البيئة، وحماية المرافق العامة، ومعالجة التشوه البصري بكافة أشكاله.