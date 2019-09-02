القصاص لمواطنين قتلا آخر في الباحة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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أصدرت وزارة الداخلية بيانا بشأن تنفيذ حكم القتل قصاصا بأحد الجناة في محافظة العقيق بمنطقة الباحة، حيث أقدم سفر بن امبارك بن سعيد الغامدي، وعائض بن امبارك بن سعيد الغامدي - سعوديان- على قتل محمد بن علي بن عوضه الغامدي - سعودي، وذلك بطعنه عدة طعنات وضربه على رأسه بالحجر بسبب خلاف بينهم.
وتمكنت سلطات الأمن من القبض على الجانيين المذكورين وأسفر التحقيق معهما عن توجيه الاتهام إليهما بارتكاب جريمتهما، وبإحالتهما إلى المحكمة المختصة صدر بحقهما صك يقضي بثبوت ما نسب إليهما والحكم بقتلهما قصاصا، وتأجيل تنفيذه حتى بلوغ ورشد القاصرين من ورثة القتيل ومطالبتهما مع بقية الورثة باستيفاء القصاص، ثم ألحق بصك الحكم ثبوت بلوغ ورشد القاصرين من ورثة القتيل ومطالبتهما مع بقية الورثة باستيفاء القصاص من الجانيين، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعا وأيد من مرجعه بحق الجانيين المذكورين.
وجرى تنفيذ حكم القتل قصاصا بالجانيين سفر الغامدي وعائض الغامدي أمس في محافظة العقيق بمنطقة الباحة.
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