مبادرة للقضاء على التشوه البصري بأعمال فنية في عسير

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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عقد أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي أمس اجتماعا بمكتبه في الأمانة مع فريق عمل «مبادرة رونق»، وذلك لمناقشة خطط سير أعمال المبادرة التي تهدف للقضاء على التشوه البصري بأعمال فنية تتناسب مع هوية المنطقة.

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وأشار الحميدي إلى أن هذه المبادرة تأتي ضمن مبادرات عديدة دشنها صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير، لمعالجة التشوه البصري في منطقة عسير، حيث تعمل «رونق» على تجميل الحوائط الاستنادية بأعمال فنية تتوافق مع هوية المنطقة.

من جهتهم أبان فريق عمل «رونق» أنه تم استقبال 182 مشاركة منذ انطلاق المسابقة منها 16 مشاركة من خارج المملكة، ويستمر استقبال المشاركات حتى تاريخ 15 -1- 1441 من خلال موقع المسابقة الالكتروني.

يذكر أن من أبرز شروط المشاركة في المسابقة أن تكون أعمال الجداريات ذات طابع يعكس الهوية المعمارية والتراثية للمكان، وأن يكون التصميم المقدم حديثا ويخص المسابقة ولم يسبق أن حصل على جائزة محلية أو دولية.