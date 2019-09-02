غرفة عمليات لمتابعة انتظام الدراسة بعسير

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أنشأت الإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير غرفة عمليات لربط الميدان التربوي بقيادات التعليم من خلال عدد من الشاشات التفاعلية، والتي تتيح التواصل مع الميدان التربوي في كل قطاعات المنطقة.

وأوضح مدير عام التعليم سعد الجوني أن هذه الخدمة تفتح آفاقا جديدة للتواصل بين الإدارة والميدان، ونقل صورة واقعية عن المدارس والمكاتب بشكل مباشر وسريع، للوقوف على جوانب القصور إن وجدت ومعالجتها، والاستماع للمطالب والرؤى وتحفيز المتميزين والمتميزات.

وشملت الموضوعات المتداولة قبول الطلاب والطالبات، وانتظام الدراسة، ووسائل النقل، فضلا عن الاستماع لمداخلات عدد من قادة المدارس والمعلمين والطلاب في قطاعي البنين والبنات.