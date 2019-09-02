عن مقطع أبناء القبائل النازحة.. حقوق الإنسان: التعليم الأولي للطفل إلزامي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل أحمد الزايدي - الطائف

فيما تداول مرتادو مواقع التواصل مقطع فيديو حول منع أبناء القبائل النازحة من التعليم، شددت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان على أن الحق في التعليم بالمراحل الأولية إلزامي.

وأوضح رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان الدكتور مفلح القحطاني لـ «مكة» أن الجمعية تتابع موضوع مثل هؤلاء الأشخاص، وكان يجري في السابق تمكينهم من حقهم في التعليم، مضيفا «لاحظنا في بداية العام الدراسي أن هناك بعض الشكاوى التي ترد للجمعية بهذا الخصوص».

وقال «إن نظام حماية الطفل ولائحته التنفيذية تقضي بتمكين هؤلاء الأطفال من حقهم في التعليم، حتى لو كان عند آبائهم إشكاليات بخصوص أوراقهم الثبوتية»، مؤكدا أن الحق في التعليم، خاصة في المراحل الأولية، إلزامي، وبالتالي فإن الجهات ذات العلاقة تسعى لتمكين مثل هؤلاء الأطفال حتى يستكملوا ما يتعلق بأوراقهم الثبوتية.

Advertisements

وأهاب الجهات ذات العلاقة لتمكين هؤلاء الأطفال من حقهم في التعليم، ريثما تحل إشكالية أوراقهم الثبوتية، خاصة تجديد أوراقهم الثبوتية أو حصولهم عليها لدى الجهات الأخرى، وهم غير قادرين على اختصار الزمن في حصولهم على مثل هذه الأوراق.

من جانبها أكدت إدارة تعليم حفر الباطن في بيان توضيحي أمس أن القبول يتم وفق التعاميم والأدلة المنظمة والمبلغة لأولياء الأمور منذ نهاية العام الماضي، مشيرة إلى أن القبول بعد استكمال الأوراق النظامية من الجهات ذات العلاقة.

ونوهت إلى أن الموضوع محل اهتمام محافظ حفر الباطن وقيادات وزارة التعليم، مضيفة «نسعد بتقديم كافة التسهيلات لخدمة المواطنين والمقيمين وفق الإجراءات النظامية والأنظمة المتبعة».

وبينت أن إجراءات مراجعة قبول الطلاب والطالبات سوف تنتهي قريبا بجهود ومتابعة المحافظ، لافتة إلى أنه سيعلن عن ذلك في حينه.