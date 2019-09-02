64 عقارا تعوق تنفيذ دائري جدة الثاني

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل علي طالب - جدة

أكدت وزارة النقل تسارع وتيرة العمل لتنفيذ الطريق الدائري الثاني بمحافظة جدة بطول 113 كلم، والذي سيسهم في فك الاختناقات المرورية في المحافظة.

وأوضح المهندس عمر الحارثي من فرع إدارة النقل بمنطقة مكة المكرمة من خلال عرض قدمه للمجلس البلدي بجدة، أبرز العوائق التي تعترض تنفيذ جزء طريق المحافظة والمكون من 255 عقارا تمت إزالة 191 عقارا منها وبقي 64 عقارا، وكذلك إزالة عدد من أعمدة الكهرباء وأبراج الضغط العالي.

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وأكد رئيس المجلس البلدي بجدة عبدالله المحمدي أن المجلس سيعمل على دعم المشروع لدى الوزارة، مبينا أن الجلسة شهدت أيضا عرضا مرئيا من قبل علاء الجمعة من الهيئة العامة للغذاء والدواء حول خطورة العبوات البلاستيكية واستخداماتها في حفظ الأطعمة وأكياس البولي إثلين وتداولها في تسويق المواد الغذائية، وكذلك مصانع التلوين وإعادة التدوير، حيث طالب أعضاء المجلس بحملات إعلامية توعوية للمستهلك وتعريفة باستخدامات هذه المواد والمخاطر إن وجدت، والتأكيد على التعريف بالرموز الموجودة على العبوات البلاستيكية وماهية الاستخدامات.

وأضاف أن الهدف هو سلامة الغذاء والحفاظ على صحة المواطنين، مقترحا أن يكون هنالك ممثل من المجلس البلدي لحضور لقاءات وورش العمل التي تقيمها هيئة الدواء والغذاء، كذلك التنسيق مع الأمانة بتكثيف الرقابة على المطاعم والمخابز والبسطات لمنع الممارسات الخاطئة.

وبين المحمدي أن الجلسة تضمنت مناقشة تقرير لجنة البلديات الفرعية بالمجلس الذي قدمه عضو المجلس صالح العمري حول المسالخ خلال عيد الأضحى الفائت وما تم رصده خلال تلك الفترة، مضيفا أن المجلس أشاد بالجهود المبذولة والتغييرات التي طرأت خلال تلك الفترة من قبل إدارة أسواق النفع العام والمسالخ الساعية إلى التطوير المستمر، وضرورة استحداث مسالخ موسمية ومتنقلة خلال مواسم الأعياد.