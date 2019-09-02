مدن حاضرة الدمام صديقة لذوي الإعاقة قبل حلول 2020

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - الدمام

تعتزم أمانة المنطقة الشرقية الانتهاء من تنفيذ مشروع تحويل مدن حاضرة الدمام لتصبح صديقة لذوي الإعاقة قبل 2020، وذلك ضمن خطتها لتكون محافظة الخبر ضمن أفضل 100 مدينة عالمية.

وأوضح أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد الجبير، أن الأمانة أعدت دراسة متكاملة لإعداد الدراسات والتصاميم والأدلة الهندسية لتطبيق معايير الوصول الشامل بمدن حاضرة الدمام لتصبح مدنا صديقة لذوي الإعاقة وكبار السن، بهدف تمكينهم من المشاركة بشكل كامل في المجتمع وباستقلالية تامة من خلال الوصول اعتمادا على أنفسهم إلى مختلف الأماكن والأنشطة بشكل يسير يكفل المساواة مع الأسوياء من المجتمع، وتذليل العقبات التي تقيدهم وتحد من إنتاجيتهم واستقلالهم في المجتمع.

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وبين أن هذا المشروع يأتي تنفيذا للتوجيهات التي تنص على وجوب تأمين حركة تنقل سهلة للمعاقين وكبار السن، من خلال الاشتراطات الخاصة بالخدمات البلدية المتعلقة بذوي الإعاقة الصادرة عن وزارة الشؤون البلدية والقروية.

وأفاد الجبير بأنه يجري حاليا عمل ممرات للمشاة ومجاورات سكنية ستكون جاهزة خلال السنوات الثلاث المقبلة ضمن برنامج أنسنة المدن، مشيرا إلى أن الأمانة تعمل على تطوير الواجهات البحرية والمدن الساحلية، وهي جزء من المشاريع التنموية الخدماتية التي تخدم الجميع.

وأكد سعي الأمانة لتجهيز واجهات بحرية بمواصفات عالمية لتنافس المدن الساحلية العالمية تستهدف تطوير وتعزيز السياحة الداخلية عبر تنفيد مشاريع تنموية سياحية تخدم الزائر والسائح، وهذه المشاريع تأتي من مسؤولية الأمانة الاجتماعية وبالشراكة مع الجهات الأخرى، لافتا إلى تجهيز الشواطئ والواجهات البحرية، وتنفيد حزمة من المشاريع الكبيرة في الواجهات البحرية في الدمام والخبر ورأس تنورة والقطيف والجبيل والخفجي.