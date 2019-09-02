استثناء شركات ومعارض سيارات من الانتقال إلى جنوب مكة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل فيصل السلمي - مكة المكرمة

في حين طالبت أمانة العاصمة المقدسة أخيرا جميع أنشطة السيارات في منطقة الكعكية بضرورة الانتقال إلى الموقع الجديد متمثلا في مشروع مدينة السيارات بجنوب مكة المكرمة «العكيشية»، استثنت الأمانة شركات ومعارض السيارات الموجودة في الحي بدعوى أنها أملاك خاصة وليست من ضمن الورش المعنية بالنقل. وأوضحت الأمانة عبر مركزها الإعلامي لـ«مكة» أن أنشطة السيارات المعنية بالنقل هي ورش السيارات الموجودة في المناطق السكنية، مؤكدة أن المعارض وشركات السيارات ليست من الأنشطة المنقولة، لافتة إلى أنها أمهلت جميع أنشطة السيارات بحي الكعكية حتى 30 ذي الحجة الماضي، من أجل نقلها إلى مدينة السيارات.

من جهة أخرى استغرب مواطنون قرار الأمانة بنقل الورش إلى جنوب مكة المكرمة واستثناء شركات السيارات الواقعة بجوار مناطقهم السكنية وعند مداخلها، الأمر الذي تسبب في ازدحام الطريق وتأخرهم في الوصول إلى منازلهم، وذهب آخرون إلى أن موقع مدينة السيارات بجنوب مكة بعيد عن المواطنين والمقيمين، ويحتاج منهم مزيدا من الوقت للوصول إلى الورش، متمنين في الوقت نفسه نقلها إلى موقع قريب منهم حتى يتسنى لهم الوصول إليها بسهولة.