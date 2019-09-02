أدوات تجميل منتهية الصلاحية بصوالين نسائية في صامطة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - صامطة

رصدت بلدية محافظة صامطة بالتعاون مع فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة جازان أمس 18 مخالفة في صوالين نسائية، تمثلت في عدم وجود شهادات صحية لدى العاملات، وتدني مستوى النظافة وضبط كميات من أدوات التجميل منتهية الصلاحية وأدوات تصفيف الشعر غير الصالحة التي جرى مصادرتها، ووجود صالون نسائي غير مرخص، و32 عاملة مخالفة لأنظمة الإقامة والعمل من جنسيات عربية، فيما طبقت الغرامات والأنظمة بحق المخالفين.

وأوضح رئيس البلدية المهندس هادي دغريري أن إدارته نفذت جولات رقابية ميدانية على عدد من المنشآت النسائية بالمحافظة، وذلك ضمن الجولات التفتيشية المفاجئة التي ينفذها القسم النسائي بالبلدية، مشيرا إلى الجولات التفتيشية المفاجئة تعد المبادرة المشتركة الأولية بين الجهتين، وشملت عددا من الوصالين النسائية ومنشآت بيع أدوات التجميل وتصفيف الشعر والكافيهات النسائية داخل المحافظة وقراها.

وأكد حرص البلدية على تكثيف الجهود الرقابية لمفاجئة، إضافة إلى الجولات اليومية الاعتيادية على مدار الساعة، بهدف متابعة هذه المحلات، لضمان تطبيق اشتراطات السلامة الصحية، مشددا على دور المواطن والمقيم في التعاون مع جهود البلدية. ودعا الجميع إلى التعاون من أجل المحافظة على الصحة العامة وعدم التردد في الإبلاغ عن أية مخالفات بالاتصال على الرقم 940.