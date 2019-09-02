السعودية | شاهد.. شاب يحطم سيارته لينقذ منزل جيرانه في السعودية

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جدة - بواسطة طلال الحمود - أنقذ شاب منزل جيرانه في السعودية بعد احتراق سيارتهم أمام البيت. وبادر الشاب على الفور بإبعاد السيارة المحترقة بسيارته ذات الدفع الرباعي كي لا ينتشر الحريق إلى المنزل. ودفع الشاب السيارة المحترقة إلى منتصف الشارع، قبل وصول آليات الدفاع المدني، مما جعل واجهة سيارته تتحطم بفعل النيران والاصطدام. ووثّق أحد المارة هذا المشهد في مقطع فيديو راج على منصات التواصل الاجتماعي، وطالب مغردون بتكريم الشاب لشجاعته.

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