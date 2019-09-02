، سلطان بن سلمان يستعرض سُبل تطوير التعاون الفضائي مع السفير الأمريكي ،

محمد بن مسعود - الدمام - خلال استقباله اليوم بالرياض

استقبل رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للفضاء، الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز، في الرياض اليوم سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى السعودية جون أبي زيد.

وجرى خلال الاستقبال بحث العلاقات الثنائية بين البلدَين الصديقَين، وسُبل تطوير الشراكة الاستراتيجية في مجالات الفضاء، والإفادة من التجربة الأمريكية في مراحل إعداد الاستراتيجية الوطنية للفضاء التي تعمل عليها الهيئة حاليًا.