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استقبل رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للفضاء، الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز، في الرياض اليوم سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى السعودية جون أبي زيد.
وجرى خلال الاستقبال بحث العلاقات الثنائية بين البلدَين الصديقَين، وسُبل تطوير الشراكة الاستراتيجية في مجالات الفضاء، والإفادة من التجربة الأمريكية في مراحل إعداد الاستراتيجية الوطنية للفضاء التي تعمل عليها الهيئة حاليًا.
02 سبتمبر 2019 - 3 محرّم 1441 08:42 PM
خلال استقباله اليوم بالرياضسلطان بن سلمان يستعرض سُبل تطوير التعاون الفضائي مع السفير الأمريكي
استقبل رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للفضاء، الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز، في الرياض اليوم سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى السعودية جون أبي زيد.
وجرى خلال الاستقبال بحث العلاقات الثنائية بين البلدَين الصديقَين، وسُبل تطوير الشراكة الاستراتيجية في مجالات الفضاء، والإفادة من التجربة الأمريكية في مراحل إعداد الاستراتيجية الوطنية للفضاء التي تعمل عليها الهيئة حاليًا.
، سلطان بن سلمان يستعرض سُبل تطوير التعاون الفضائي مع السفير الأمريكي ،
المصدر : الخليج 365
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