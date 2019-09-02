الإعلامية السعودية لجين عمران تتمنى تخصيص شاطئ للنساء

تمنت الإعلامية السعودية لجين عمران تخصيص شاطئ للنساء في المملكة العربية السعودية حتى يضمكن أكبر قدر من الراحة في الاستمتاع بمياه البحر واتخاذ الإجراءات اللازمة التي تحقق الخصوصية للنساء أثناء النزول في المياه.

ونشرت الإعلامية لجين عمران هذه الفكرة على صفحتها الشخصية على موقع تويتر والتي لاقت تفاعلا كبيرا من متابعيها على تويتر وخصوصا السيدات اللاتي أيدن الفكرة بتخصيص شاطئ للنساء في المملكة العربية السعودية.

وجاء نص تغريدة الإعلامية لجين عمران كالتالي: “أتوقع إمكانية وجود شاطئ نسائي في مناطق السعودية ليس بالمستحيل، فهناك تجارب ناجحة لشاطئ نسائي في دبي و أبوظبي جربت أزورهم بنفسي كثير إستمتعت”.

وتابعت في تغريدة أخرى: “فيهم خصوصية عالية و خدمات ممتازة و إن شاء الله قريب نسمع عن مشروع مشابه في مملكتنا الحبيبة”.

Advertisements

جدير بالذكر أن الإعلامية لجين عمران ختمت تغريداتها بهاشتاج يطالب بتوفير شاطئ للنساء في المملكة العربية السعودية أسوة بمدن دبي وأبو ظبي في الإمارات العربية المتحدة، وجاء الهاشتاج باسم: #نريد_شاطئ_نسائي_في_مناطق_السعودية.

وتفاعل كثير من المتابعين مع هاشتاج المطالبة بشاطئ للنساء في المملكة العربية السعودية، أملا في تحقيق القيادة السياسية في المملكة لهذا الطلب وتوفير أكبر قدر من الخصوصية للنساء للاستمتاع بالبحر بحرية دون أي قيود ودون وجود أي رجال، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير الخصوصية وعدم تسريب أي صور للنساء في البحر وتوفير عناصر أمن نسائية في الداخل للتفتيش.