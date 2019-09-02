موعد بداية، ونهاية إجازة اليوم الوطني 1441 في السعودية

إجازة اليوم الوطني 1441 في السعودية ينتظرها الكثير من الموظفين، والطلاب بعد أن بدأت المدارس منذ أيام قليلة، وقد سألنا من خلال رسائل البريد الإلكتروني الكثير من الطلاب عن موعد إجازة اليوم الوطني 1441 لمعرفة موعد بدايتها، وعدد أيام هذه الإجازة بعد أن انتشرت الكثير من الأخبار عن أنها أكثر من يوم، إجازة اليوم الوطني 1441 في السعودية ستكون يوم 23 سبتمبر 2019 القادم، ولكن الإجازة لن تكون يوم واحد فقط، بل أنها أربعة أيام، تابع معنا في التفاصيل القادمة.

موعد بداية إجازة اليوم الوطني 1441 في السعودية

كما هو معلن للجميع فإن إجازة اليوم الوطني 1441 ستبدأ في نهاية دوام يوم 19 سبتمبر 2019 الموافق الخميس، وتستمر لمدة أربعة أيام حتى يوم 23 سبتمبر 2019 القادم الموافق يوم الاثنين، وهو اليوم الوطني 1441 تقام في هذا اليوم الإحتفالات الوطنية في كل أنحاء المملكة السعودية، إجازة اليوم الوطني 1441 تستمر لمدة 4 أيام كاملة.

سبب اعتبار إجازة اليوم الوطني 1441 أربعة أيام

طبقا لقانون الخدمة المدنية السعودي فإن يوم العمل الذي يقع بين إجازتين يعتبر إجازة رسمية، وهذا ما حدث في إجازة اليوم الوطني، يوم الأحد يوم عمل يقع بين إجازتين، بالتالي هو أيضا يعتبر إجازة رسمية، ولذلك فإن جميع العاملين في الوظائف الحكومية، وجميع الطلاب في المدارس سيحصلوا على إجازة لمدة أربعة أيام تبدأ من يوم الخميس 19 / 9 حتى يوم 23 / 9.