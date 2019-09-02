جسر الملك فهد يُسجِّل أعلى رقم عبور للمسافرين منذ افتتاحه

سجَّل جسر الملك فهد خلال شهر أغسطس الماضي، أعلى رقم عبور للمسافرين منذ افتتاحه بمليونين و918 ألفًا و993 مسافرًا بمعدل يومي يزيد عن ٩٤ ألف مسافر يوميًّا.
جاء ذلك بنسبة بزيادة بلغت 4.4% عن نفس الفترة من العام الماضي، والتي شهدت عبور مليونين و796 ألفًا و287 مسافرًا.
ونقلت وكالة الأنباء السعودية، اليوم الإثنين، عن الرئيس التنفيذي للمؤسسة العامة لجسر الملك فهد المهندس عماد المحيسن قوله، إنّ تصاعد أعداد المسافرين خلال هذا العام، يأتي بالتوازي مع التحسُّن الكبير في أزمنة العبور نتيجة للجهود الكبيرة التي تبذلها جميع الإدارات العاملة في المملكتين.
وأضاف أنَّ أوقات الذروة باتجاه البحرين جاءت ما بين الساعة العاشرة صباحًا إلى العاشرة مساءً بمدة 23 دقيقة، وباتجاه المملكة ما بين الساعة 12 ظهرًا حتى منتصف الليل بمدة 24 دقيقة.
وقدّم المهندس المحيسن شكره وتقديره لجميع مسؤولي ومنسوبي ومنسوبات القطاعات العاملة بالجانبين ومنسوبي المؤسسة والجهات العاملة معها على ما يبذلونه من جهود ملموسة في خدمة للمسافرين وعلى مدار الساعة يوميًّا وَفْقًا للضوابط الأمنية والإجرائية بتوجيهات القيادتين بالمملكتين.
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