شكرا لبحثكم عن خبر الرئيس "عمر البشير" يكشف أسرارًا لأول مرة عن "بن سلمان" و "ابن زايد" أثناء محاكمته اليوم .. ماذا قال؟ والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - الرياض - 2019/08/20 الساعة 09:07 صباحاً (موقع الخليج 365 -متابعات)

كشف الرئيس السوداني المعزول عمر البشيرأسرار صادمة متعلقة بولي عهد السعوديةالأمير محمد بن سلمان والرئيس الإماراتي خليفة بن زايد خلال محاكمته في قضايا فساد مالي اليوم الاثنين.

وقال البشير أثناء محاكمته الأولى في الخرطوم: "إن خليفة بن زايد منحني مبلغ مليون دولار في ظرف ولَم أصرفه لأني لم أحب تلك الطريقة ولا أذكر إلى من سلمتها"، مضيفًا أن "المبلغ هدايا صرفت في أعمال خيرية لا يعرف أوجه صرفها ولا يوجد سجل لتدوين الصرف"، وذلك حسب قناة روسيا اليوم.

وأكد البشير أن "المبالغ التي وجدت بحوزته لا علاقة لها بالدولة بعضها مُنح له من قبل ولي العهد السعودي الأمير السعودي محمد بن سلمان عبر مدير مكتبه طه عثمان وهو مبلغ 25 مليون دولار".

وأوضح الرئيس السوداني المعزول أن "ممتلكاته عبارة عن منزل بحي كافوري ومزرعة. وشقة أم زوجته فلها قطعتا أرض بكافوري ابتاعت سيارتها وأخذتهما بالمبلغ"،

Advertisements

وأكد أن "جميع المبالغ التي بحوزته سلمها لشقيق نائب رئيس المجلس العسكري عبد الرحيم دقلو حميدتي".

ومثل الرئيس السوداني المعزول، عمر البشير، أمام المحكمة، اليوم الاثنين، في بداية محاكمته في قضية "الثراء الحرام" التي تشمل اتهامات بالفساد وحيازة نقد أجنبي وتلقي هدايا بصورة غير مشروعة.

وقال رئيس المجلس العسكري الانتقالي، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، في وقت سابق :"إن فريقًا مشتركًا من القوات المسلحة والشرطة وجهاز الأمن، تحت إشراف النيابة العامة، قام بتفتيش بيت رئيس الجمهورية السابق البشير ووجد 7 ملايين يورو، إضافة إلى 350 ألف دولار، و5 مليارات جنيه سوداني".