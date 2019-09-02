شكرا لبحثكم عن خبر عاجل بن زايد ينقلب على السعودية بشكل مفاجئ وإيران تتدخل بشكل عاجل وتصدر بيان هام ..التفاصيل والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - الرياض - 2019/08/19 الساعة 06:01 مساءً (موقع الخليج 365 -متابعات)

فيما يُمكن اعتباره “خيانةً وغدراً” لحليفتها السعودية، كشف حسين دهقان مستشار المرشد الإيراني علي خامنئي للشؤون الدفاعية، أن الإمارات أرسلت إلى إيران رسائل، وأوفدت أشخاصا يتحدثون عن السلام، معتبرا أن هذه الخطوات تعود إلى فشل الإماراتيين الذريع إقليميا.

واعتبر أن الإمارات تحولت إلى مركز أميركي لضرب أمن إيران القومي، قائلا إنها تعرف ما يتوجب عليها فعله.

وفي ما يخص الحرب في اليمن، قال دهقان إن تصريحات السعودية والإمارات بشأن إنهاء هذه الحرب هي “عقلانية سببها الفشل”.

وأبدى استعداد بلاده لعقد ائتلافات سياسية وأمنية مع جيرانها لتأمين استقرار المنطقة. دون أن يحدد من الجيران بالتحديد.

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وقال “دهقان” إن معادلة إيران في مضيق هرمز هي إما أن ينعم الجميع بالأمن ويصدروا نفطهم وإما لا، مهددا باستهداف القواعد والسفن الأميركية في حال اندلعت الحرب.

وقال دهقان -في مقابلة خاصة بالجزيرة- إن أي تغيير في وضع مضيق هرمز سيزيد التوتر، وقد يفتح باب مواجهة خطرة.

وأضاف أن كل القواعد والقطع العسكرية الأميركية بالمنطقة ستتعرض لاستهداف مباشر في حال اتخذت واشنطن قرار الحرب، مؤكدا أن أي حرب أميركية ضد بلاده يعني أن أميركا ستواجه إيران وحلفاءها في كل المنطقة.

وفي تعليقه على التوتر الراهن بمضيق هرمز عقب احتجاز إيران ناقلة نفط بريطانية بعد مدة وجيزة من احتجاز ناقلة إيرانية في جبل طارق الخاضع لبريطانيا؛ قال حسين دهقان -الذي كان وزيرا للدفاع- إن مقترح بريطانيا بتشكيل قوة أوروبية في مضيق هرمز قد يجر ما ليس في الحسبان.

وأكد أن بلاده لن تتفاوض مع إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تحت أي ظروف، معتبرا أن التهديد بالحرب خداع للآخرين.

كما قال إن طهران لن تتفاوض مع أحد بشأن منظوماتها الصاروخية، مضيفا أن هذا الأمر “وهم لن يتحقق”.