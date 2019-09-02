شكرا لبحثكم عن خبر #عاجل .. شيماء الحاج تعود إلى الأضواء بفيديو جديد بعد الفيديوهات الفاضحة ! والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - الرياض - 2019/08/12 الساعة 09:34 مساءً (موقع الخليج 365 -متابعات)

أطلت من جديد الفنانة المصرية شيماء الحاج للظهور من جديد بعد الإفراج عنها في قضية الفيديوهات الفاضحة مع المخرج السنيمائي الشهير .

وقدمت شيماء أمس الأحد التهاني إلى جمهورها بمناسبة عيد الأضحى في فيديو على صفحتها في تطبيق “إنستغرام” قالت فيه : “أدام الله لكم الأعياد دهورا وألبسكم من تقواه نورا، كل سنة وأنتم بألف خير وعيد مبارك علينا جميعا، شيماء الحاج”.

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وكانت محامية شيماء الحاج ومنى فاروق المتهمتين بقضية الفيديوهات الفاضحة، كشفت في وقت سابق أنهما قاما بسداد قيمة الكفالة التي أقرها القاضي والمقررة بـ100 ألف جنيه لكل منهما في القضية.

تجدر الإشارة إلى أن النيابة المصرية أمرت بحبس الفنانتين على ذمة التحقيقات بعد اتهامهما بخدش الحياء العام عبر الظهور في فيديو إباحي، قيل إنه مع المخرج خالد يوسف.

