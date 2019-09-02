شكرا لبحثكم عن خبر رهف القنون تثير غضب السعوديين مجددا بظهور جديد.. هذا ما قالته عن أحدث قرارات ابن سلمان؟ والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - الرياض - 2019/08/07 الساعة 04:13 مساءً (موقع الخليج 365 -متابعات)

أثارت اللاجئة السعودية بكندا، رهف القنون، موجة غضب جديدة بين السعوديين في أحدث تغريداتها والتي علقت فيها على قرار السلطات السعودية “إسقاط الولاية” عن سفر المرأة واستصدار جواز سفر.

وقالت القنون عبر صفحتها الرسمية على موقع تويتر: “لا أكاد أصدق أن السعودية سمحت للنساء بالسفر دون إذن، تهانينا للنساء السعوديات أنا سعيدة جدا لأجلكن”.

وأثارت تعليق رهف جدلا واسعا بين السعوديين، وهاجمها أحد النشطاء بقوله:”هذا القرار أفشل المشروع الذ هاجرتي من أجله أنتي والمنظمات الفاشلة”

وسخر منها آخر بقوله:”لو انتي صابره لك ثلاث شهور زود لكن المقرود مقرود.”

وظهرت ردود عنيفة على تغريدة رغد من قبل السعوديين الذين وصفوها بالفجور والانحلال.

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وكانت قد أعلنت المملكة قبل أيام إسقاط الولاية عن سفر المرأة السعودية واستصدار جواز سفر، إذ لم تعد السعوديات بحاجة لإذن من ولي الأمر للإقدام على هاتين الخطوتين.

يذكر أن القنون كانت قد هربت من عائلتها وحصلت على حق اللجوء في كندا لتكون من أول الفتيات السعوديات اللواتي غادرن المملكة خوفا من تعنيف العائلة أو الحكومة لهن.