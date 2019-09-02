شكرا لبحثكم عن خبر عاجل..السعودية تعلن رسميا عن سلاح فتاك لا يصد ولا يرد وسيكون امام عبد الملك الحوثي خياران لا ثالث لهما ...أما الاستنجاد بالخبراء الايرانيين او رفع الرأية البيضاء ( صور السلاح ) والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - الرياض - 2019/07/24 الساعة 06:20 مساءً (موقع الخليج 365 -متابعات)

سيكون لزاما على قائد الميليشيات الانقلابية عبد الملك الحوثي الاستناجاد بالخبراء الايرانيين لانقاذه من هذه الورطة او انه سوف يرفع الراية البيضاء اذا ما تمكنت الشرعية وبمساندة التحالف من السيطرة واحكام قبضتها على الشريات الرئيسي الذي يمده بالحياة ( ميناء الحديدة ).

فقد اعلنت وزارة الدفاع السعودية، انها سوف تحتفل اليوم الأربعاء، بإنزال الزورقين الأول والثاني لمشروع الزوارق السريعة في مدينة شيربورغ الفرنسية.

ويحضر الحفل قائد القوات البحرية الملكية السعودية الفريق الركن فهد بن عبدالله الغفيلي، وعدد من المسؤولين العسكريين من الجانب السعودى والفرنسي، بحسب وكالة "واس".

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ويتضمن المشروع وفق اتفاقية بين السعودية مع شركة "سي إم إن" الفرنسية، والتي تشتمل على تصنيع 39 زورقاً سريعاً، جزء منها في فرنسا والآخر في المملكة.

وتشتمل الاتفاقية مع شركة CMN على تصنيع 39 زورق سريع، جزء منها في فرنسا والجزء الآخر في المملكة

ويأتي هذا الاتفاق في إطار التعاون المشترك بين المملكة وفرنسا في مجال التصنيع والتعاون العسكري