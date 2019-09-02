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شاهد اسم الله عز وجل فوق أجساد العاريات في ديسكو بن سلمان الحلال

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يزيد بن سلمان - الرياض - 2019/07/24 الساعة 03:37 مساءً (موقع الخليج 365 -متابعات)

في ديسكو بن سلمان الحلال في جدة الذي تم إفتتاحه مؤخرا، ومن ضمن شروطه منع شرب الكحول فيه وغض البصر عند الدخول عما يحدث بداخله، في هذا الملهى الليلي في بلاد التوحيد، هكذا تم معاملة كلمة التوحيد.

حيث إنتشر على وسائل التواصل الإجتماعي فيديو مخيف لما يحصل داخل الملهى الليلي الحلال من رفع علم الذي يحتوي على اسم الله و الشهادتين فوق أجساد العاريات.

ومع الرقص و التمايل و الموسيقى الصاخبة يتم رفع علم التوحيد على أجساد الفتيات العاريات، ولكن لا يوجد أي مشروبات كحولية، لذلك إهانة العلم لا شيئ فيها، في دين بن سلمان الجديد.

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ويظهر في الفيديو شخص يرفع العلم السعودي داخل الملهى، ومن حوله فتيات يتراقصن على أنغام موسيقية، بما لا يليق مع مقام عبارة التوحيد على العلم.
وانتشرت تغريدات غاضبة عبر موقع “تويتر”, عبّر من خلالها النشطاء عن سخطهم من الحال الذي وصلت اليه السعودية، بأن تُرفع راية الإسلام داخل المراقص الليلية .

وغرد حساب “نحو الحرية” قائلاً : “تدنيس “كلمة التوحيد في #ديسكوخادمالحرمين ! , اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا..”.

وقال ناشط كويتي ما نصه: “ما دامت السعودية مصرة على التغيير وماضية فيه ، فياليتها تغير علمها الذي يحتوي على الشهادة المقدسة لدى جميع المسلمين بآخر يعبر عن واقعها الحالي دون تدنيس للشهادة !”


 

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