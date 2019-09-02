حل كتاب لغتي للصف الثاني متوسط الفصل الدراسي الاول في السعودية

تقدم لكم وكالة سوا الاخبارية، حل كتاب لغتي للصف الثاني متوسط الفصل الدراسي الاول، بإجابات نموذجيها من اعداد ومراجعة نخبة من المعلمين ذوي الخبرة في هذه المرحلة.

حل كتاب لغتي للصف الثاني متوسط الفصل الدراسي الاول اضغط هنــــــا

في سياق اخر، استقبلت مدارس التعليم العام في المملكة العربية السعودية، أكثر من 6 ملايين طالب وطالبة، يعودون إلى مقاعدهم بعد انتهاء الإجازة الصيفية.

وأعلنت وزارة التعليم السعودية، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس"، كامل استعداداتها لاستقبالهم، بما يضمن عاما دراسيا مكتمل التجهيزات.

Advertisements

وبلغ عدد المستفيدين من النقل المدرسي، في مدارس التعليم العام 1.2 مليون طالب وطالبة، كما بلغ عدد الحافلات والمركبات المتاحة للنقل المدرسي 25 ألف حافلة ومركبة، تستهدف 18 ألف مدرسة.

كما بلغ عدد المستفيدين من النقل التعليمي في مدارس وبرامج التربية الخاصة 30 ألف طالب وطالبة، مقابل 4.5 ألف حافلة تم تأمينها، تستهدف 2.89 ألف مدرسة.

وفي مدارس الطفولة المبكرة استطاع التعليم تأهيل 3.3 ألف فصل دراسي في رياض الأطفال لاستيعاب 82 ألفاً و 825 طالباً وطالبة، وتجهيز 3.48 ألف فصل دراسي للصفوف الأولية في مدارس الطفولة المبكرة لاستيعاب 80 ألفاً و 675 طالباً وطالبة مع بداية العام الدراسي.