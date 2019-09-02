بالصور: خادم الحرمين يستقبل رئيس إدارة مسلمي القوقاز

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، في مكتبه بقصر السلام في جدة، اليوم، رئيس إدارة مسلمي القوقاز الدكتور شكر الله باشازاده.
ونقل رئيس إدارة مسلمي القوقاز، في بداية الاستقبال، لخادم الحرمين الشريفين تحيات الرئيس إلهام علييف رئيس جمهورية أذربيجان، فيما حمّله الملك تحياته له.
وشهد الاستقبال، استعراض أوجه التعاون بما يخدم الإسلام والمسلمين، وأهمية تعزيز تعاليم الإسلام السمحة القائمة على الوسطية والاعتدال.
حضر الاستقبال، الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، عضو هيئة كبار العلماء المستشار في الديوان الملكي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري، وزير الخارجية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، ومساعد السكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين تميم بن عبدالعزيز السالم.
كما حضره، نائب رئيس إدارة مسلمي القوقاز سلمان موسى؛ وعضو البرلمان الأذربيجاني جوانشير باشازاده.
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