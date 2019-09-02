علي الزامل: خلصنا من الحجاب.. جانا النقاب

وأشار الزامل، في مقاله “خلصنا من الحجاب.. جانا النقاب !” المنشور بصحيفة المرصد ، إلى أن المفارقة العجيبة إن بعضهن لا نكاد نستوعب أنها خلعت حجابها إلا وتبادر بالتحجب وأخرى تتحجب صباحاً وتخلعه مساءً أو العكس ! لكن يبدو أن هذه الصرعة خفت عنها الضوء وبتنا بـ ( صرعة النقاب ) فهذه تتنقب وأخرى تخلعه.

وأوضح الزامل: ” نتفهم أن تلك التقليعات ( اللبس والخلع ! ) لأغراض الشهرة وإعادة تسليط الأضواء مجدداً لكن مالا نتفهمه ولا يمكن استيعابه أو قبوله هو أن يتحولن ( بعضهن ) إلى فقيهات بالدين لا بل وصل بهن الأمر بأن يفتين بجواز أو حرمة ( الحجاب ، النقاب ) ففي حال إحداهن لبست الحجاب أفتت بضرورة التحجب ! وفي حال خلعته أفتت بجواز خلعه ونفس الشيء يقال عن النقاب.