العقاري يعلن عن حجم المبلغ المودع في حسابات مستفيدي برنامج سكني لشهر أغسطس الماضي

أعلن صندوق التنمية العقارية عن إيداع أكثر من 773 مليون ريال في حسابات المواطنين من مستفيدي برنامج “سكني” من وزارة الإسكان والصندوق العقاري، وذلك عن شهر أغسطس الماضي.

وأوضح الصندوق في بيان صحفي، أن الإيداع الشهري في حسابات المستفيدين يأتي دعماً لأرباح عقود التمويل العقاري المدعوم، حيث خصص له هذا الشهر نحو 207 ملايين ريال، إضافة إلى 566 مليون ريال لمستفيدي مبادرة دعم القروض العقارية للعسكريين، مشيراً إلى أن الصندوق العقاري إذ يعلن ذلك شهرياً فإنه يؤكد على التزامه التام بالدعم الشهري لجميع المستفيدين.

بدوره، قال المشرف العام على صندوق التنمية العقارية خالد بن محمد العمودي: إن إجمالي المبالغ التي تم إيداعها في حسابات مستفيدي “التمويل العقاري المدعوم” منذ إعلان التحول في يونيو عام 2017م، وحتى نهاية أغسطس الماضي، يصل إلى مليار و 375 مليون ريال، فيما بلغت إجمالي المبالغ المودعة لمستفيدي مبادرة القرض السكني للعسكريين في الخدمة خمسة مليارات و 560 مليون ريال، قدمت كقرض حسن يسدد بعد الانتهاء من سداد القرض الأساسي.