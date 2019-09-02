عاجل اليمن : مفاجأة صادمة من الكويت: هذا هو سر الصمت السعودي حتى الآن عن قصف قوات الجيش اليمني في عدن

شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجأة صادمة من الكويت: هذا هو سر الصمت السعودي حتى الآن عن قصف قوات الجيش اليمني في عدن والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال الباحث السياسي الكويتي الدكتور فايز النشوان ان صمت السعودية حتى الان دون اي تعليق على القصف الاماراتي على قوات الجيش الوطني يعطي دلالة واضحة على وجود خلاف بين الدولتين حول القصف.

واضاف النشوان وهو رئيس مركز الرؤيـة للإستشارات السياسية والإستراتيجية في الكويت ، انه بعد مرور أيام على قصف طائرات اماراتية للجيش الوطني اليمني لم يصدر التحالف ولا السعودية بياناً في هذا الشأن وهو ما يعطي دلالة على وجود خلاف عن ذلك الفعل.

اخر الاخبار

أول مسؤول حكومي يكسر الحواجز ويعود إلى عدن عبر البحر بعد الأحداث الأخيرة .. شاهد من يكون؟

القبض على رسول محمد بن سلمان بعد تورطه في فضيحة مدوية.. والمحكمة تكشف المستور (الاسم)

عاجل: انفجار عنيف يهز حي انماء بالعاصمة المؤقتة عدن

محمد بن زايد يتوجه بهذا الطلب العاجل للبركاني ويتعهد بمنحه هذا المنصب وهكذا كان الرد (تفاصيل ماحدث)

بعد استشهاد أحد أقاربه .. محمد الربع يفجر فضيحة مدوية بشأن جريمة قصف المختطفين في سجون الحوثي فجر اليوم (صورة)

استشهدوا بغارات التحالف.. الحوثيون ينشرون أسماء المختطفين لديهم بمبنى كلية المجتمع بذمار (صور)

الإمارات توجه طعنات جديدة وغادرة للسعودية.. وقرقاش يغرد خارج السرب ويبيع الوهم للمملكة

اسرائيل تفضح الامارات وتحرجها امام الجميع وتكشف هدفها الغير معلن في جنوب اليمن

قوات ضخمة في طريقها الآن لاقتحام هذه المحافظة التي يسيل لعاب محمد بن زايد من أجلها .. ومصادر تكشف (تفاصيل طارئة)

طرد يهودي يمني من ‘‘إسرائيل’’ وإعادته إلى موطنه الأصلي بسبب هذا التصرف (الاسم)

Advertisements

ظهور مثير لـ‘‘هاني بن بريك’’ قبل قليل بحماية إماراتية .. شاهد ماذا يفعل؟ (صور)

حاكم دبي يرفع العصا الغليظة في وجه سفهاء الإمارات ويتوعد ضاحي خلفان والمزروعي وبقية المتطاولين بسبب قلة أدبهم (وثيقة)

عــاجل: بن سلمان ينقل تحذيراً شديد اللهجة وتوقعات بتغير الأوضاع بنسبة كبيرة ..شاهد التفاصيل

القوات الخاصة تنفذ عملية نوعية وخاطفة ضد ”الانتقالي” وتطيح بأكبر ترسانة له.. التفاصيل

عــاجل: مصرع قائد لواء بغارة سعودية .. وإعلان رسمي يكشف (تفاصيل) ما حدث .. شاهد (الاسم والصورة)

الميسري يظهر لأول مرة بعد قصف الجيش ويرعب الانتقالي بتصريحات تهز الجبال ويتوعد بدحر الارهاب الاماراتي.. شاهد اين هو؟ فيديو

ورد الآن طائرات حربية تقلع من الرياض وتقصف قوات الجيش اليمني .. والإمارات تعلق

بعد إعلان مثير.. وصول هذا القائد العسكري البارز إلى عدن قادمًا من السعودية .. ومصادر تكشف عن مهمته القادمة (الاسم والصورة)

عاجل مجزرة مروعة في قصف سجنٍ يضم مئات المعتقلين بذمار بتنسيق مع المليشيات .. التحالف يتبنى الجريمة والحوثيون يعلنون (حصيلة أولية)

واوضح النشوان في تغريدة على حسابه في تويتر، أن التبرير الاماراتي ايضا وزعمها انها قصفت عناصر ارهابية في تلك العملية لم يحصل على أي تأييد دولي .