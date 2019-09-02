شاهد.. رجل يخاطر ويدفع بسيارته مركبة مشتعلة لإبعادها عن بيت جيرانه

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. أنقذ رجل بيت جيرانه من اندلاع النيران فيه وذلك عندما تدخل لإبعاد سيارة اشتعلت فيها النيران عن المنزل.

وأظهر مقطع فيديو متداول مركبة متوقفة بجوار أحد المنازل وقد تحولت إلى كرة من اللهب، قبل أن يبادر قائد مركبة من نوع “جمس أكاديا” بصدمها بسيارته لإبعادها عن المنزل حتى لا تمتد النيران إليه، فيما تعرضت سيارة الشخص منقذ المنزل إلى تلفيات من المقدمة والجانب الأيسر.

وباشر الدفاع المدني موقع الحـادث، وتمكن من السيطرة على النيران، دون وقوع أي إصابات.





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