193 ألف حكم إداري تختم بها محاكم ديوان المظالم عام 1440

تجدر الإشارة إلى أن التقرير السنوي عن محاكم الديوان جرى استخراج بياناته وفقًا لعملٍ تقني إلكتروني دقيق، يُظهر من خلاله أداء جميع المحاكم ونسب إنجازها للأعمال، إذ يعد هذا العمل إحدى مخرجات التحول الإلكتروني المقرر في الخطة الإستراتيجية لديوان المظالم 2020م، مما يجعل قياس الأداء ومتابعته أكثر دقة ووضوحًا، ويسهم في اتخاذ القرار تجاه النتائج المقروءة من الإحصائيات القضائية. وتظهر هذه الإحصائيات والبيانات وما صاحبها من إنجاز، الدعم غير المحدود من قبل القيادة الرشيدة ممثلةً بخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده، حيث لم تدخر الحكومة جهدا في دعم القضاء الإداري، والمتابعة الدائمة للمستجدات التي تراعي جودته وتطويره، حتى يؤدي رسالته بجودة وإتقان وفق ما تقتضيه الشريعة الإسلامية والأنظمة المرعية.
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