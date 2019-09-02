كشف مدير إدارة الشؤون الصحية المدرسية في الإدارة العامة للتعليم بالأحساء ياسر بن عبداللطيف الملأ لـ«دوت الخليج»، استكمال تجهيز 202 عيادة طبية في مختلف مراحل التعليم العام (60 مدرسة بنات، 142 مدرسة بنين) في الأحساء، وذلك ضمن مشروع تجهيز العيادات المدرسية، في المرحلة الأولى 25% من مدارس المحافظة وفقا للمعايير الوزارية، والتجهيز سيتم خلال 4 أعوام دراسية. وأبان الملأ أن إدارته وضعت 5 معايير ومواصفات للعيادة المدرسية، وهي: أن تكون في الدور الأرضي، وقريبة من المدخل الرئيس للمدرسة ليسهل الوصول إليها، وتوفر حوض «مغسلة» لغسيل الأيدي قبل معاينة الحالات لمنع انتقال العدوى، ولا تقل مساحتها عن 3×4 أمتار مربعة، وتوفر تهوية وتكييف وإضاءة مناسبة مع وجود ستائر على النوافذ، وأرضيتها سهلة التنظيف والتعقيم ويمنع السجاد أو الموكيت بأي حال من الأحوال، ووضع لوحة إرشادية واضحة للعيادة مع وجود إشارات دالة لمكان العيادة. ِasf... من مكونات العيادة الطبية في المدارس: 1- أسطوانة أكسجين مع منظم 2- أدوات وآلات للضمادة 3- عربة ضمادة 4- ثلاجة طبية 5- جهاز إلكتروني لقياس الضغط 6- كمبيوتر مكتبي 7- حامل محاليل 8- حاوية نفايات طبية 9- حقيبة طوارئ 10- كابينة طبية 11- ستارة مريض قابلة للطي متحركة 12- سلة مهملات بالغطاء 13- سلم بدرجتين 14- سماعة طبيب 15- صندوق حفظ المبردات كبير.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر 202 عيادة طبية في مدارس الأحساء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.